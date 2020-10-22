22.10.2020 (07:00)

Новейший тральщик для ТОФ «Яков Баляев» прибыл во Владивосток для прохождения заводских и государственных испытаний

Новейший минно-тральный корабль «Яков Баляев», после перехода по Северному морскому пути и захода на Камчатку, прибыл во Владивосток.

Проводку тральщика в столицу Приморского края осуществлял морской буксир (МБ) «Антей». По пути из Санкт-Петербурга корабль и буксир прошли порядка 14 тысяч морских миль.

Во Владивостоке новейший корабль поставлен к пирсу достроечной базы Амурского судостроительного завода в бухте Золотой Рог, отсюда он будет выходить на заводские ходовые и государственные испытания. Экипаж нового тральщика также уже прибыл во Владивосток и готовится к заселению на корабль.

Планируется, что до конца текущего года «Яков Баляев» войдёт в состав Тихоокеанского флота.

Тральщик проекта 12700 «Яков Баляев», является пятым в серии и четвертым серийным кораблем данного проекта. Он назван в честь Героя Советского Союза матроса морской пехоты ТОФ Якова Илларионовича Баляева.

Новый корабль предназначен для борьбы со всеми видами современных морских мин и имеет уникальный корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика, оснащен современными гидроакустическими станциями и автоматизированной системой управления противоминными действиями.

Водоизмещение - 890 т, длина - 62 м, ширина - 10 м. Скорость полного хода - 16 узлов, экипаж - 44 человек.

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