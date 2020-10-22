22.10.2020 (06:30)

На Камчатке прошла первая отправка в войска призывников в рамках осенней призывной кампании

Первая отправка в войска призывников в ходе осенней призывной кампании прошла на призывном пункте при Камчатском краевом военкомате.

Более 30 будущих воинов, прошедших медкомиссию и получивших военную форму, ожидают отправки в части для прохождения службы. Всего же в строй встанут порядка 250 призывников из Камчатского края. Основная часть призывной молодежи будет проходить службу в войсках и силах Восточного военного округа.

В настоящее время на Камчатке проводится активная работа призывных комиссий по обследованию и изучению призывников. Примечательно, что военную медицинскую комиссию камчатские призывники впервые проходят на базе недавно сформированного Центра военно-врачебной экспертизы при военном комиссариате края.

Кроме военного билета каждому военнослужащему выдана персональная электронная карта. Этот документ выдаётся на всю жизнь, на него занесут подробные сведения о военнослужащем: начиная с его биометрических данных, заканчивая сведениями о родителях и состоянии здоровья. Также каждому призывнику на распределительном пункте выдается несессер - полевой набор со средствами личной гигиены.

На текущий момент полностью выполнен план подготовительной работы, готовы к работе стационарные пункты приема призывников и учебные подразделения в войсках. Все мероприятия призывной компании проходят в режиме неукоснительного соблюдения мер противодействия коронавирусной инфекции.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице