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22.10.2020 (06:00)

Атомный подводный крейсер ТОФ провел торпедную атаку отряда кораблей условного противника в Тихом океане

В соответствии с планом боевой подготовки один из атомных подводных крейсеров подводных сил Тихоокеанского флота в ходе планового тактического учения провел в Тихом океане атаку отряда кораблей условного противника.

Субмарине противостояли две тактические группы кораблей в составе малых противолодочных кораблей «Усть-Илимск» и «Холмск», малых ракетных кораблей «Смерч» и «Разлив», которые в обеспечении противолодочного самолёта морской авиации Ил-38 действовали в полигоне боевой подготовки у побережья Камчатки.

Не смотря на активные действия противолодочных сил, атомный крейсер смог незамеченным войти в район учения, и атаковать корабли четырьмя практическими торпедами.

Далее, экипаж АПЛ с использованием гидроакустических средств принял все меры для ухода от преследования.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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