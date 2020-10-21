21.10.2020 (20:00)

В ЦСКА стартовал Кубок Вооруженных Сил России по гиревому спорту имени В.А. Востротина

Сегодня во Дворце спортивных единоборств ЦСКА состоялось торжественное открытие Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по гиревому спорту имени Героя Советского Союза генерал-полковника Валерия Востротина, который и открыл соревнования.

«Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации по гиревому спорту мы уже проводим в третий раз, и посмотрите сколько уже в этот раз военнослужащих-спортсменов, которые имеют почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта». На сегодняшний день в турнире примут участие четыре таких спортсмена. Также выступят 16 мастеров спорта международного класса», — подчеркнул в своей речи председатель Союза десантников России Валерий Востротин.

После официальной части церемонии открытия перед участниками и почетными гостями с показательным номером от Федерации гиревого спорта г. Москвы выступили шестикратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, 11-кратная чемпионка России, мастер спорта по силовому жонглированию гирями, тренер сборной Москвы по силовому жонглированию гирями Оксана Никифор со своими воспитанниками, хоровая группа Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск представила несколько музыкальных композиций, а юные десантники продемонстрировали свои боевые навыки в различных сложных ситуациях и в условиях поединка.

Всего в личном и командном первенствах турнира выступят сильнейшие гиревики, представляющие шесть команд видов и родов войск, военных округов Вооруженных Сил РФ — ЦВО, ЗВО, ЮВО, ВВО, ВДВ, ВКС.

Завершатся соревнования 23 октября.

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