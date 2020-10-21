21.10.2020 (19:45)

Армейцы завоевали три бронзовые награды на первенстве России по тхэквондо U21

В городе Шахты (Ростовская область) завершилось первенство России по тхэквондо среди молодежи до 21 года. Представители армейского клуба завоевали на турнире три бронзовые награды.

Младший сержант Анастасия Артамонова, выступающая в весовой категории до 46 кг, продемонстрировала третий результат. Первенствовала в данном весе Лариса Медведева, одолевшая в финале Ирина Рогозину. «Бронзу» с армейской спортсменкой разделила Анастасия Макарова.

В весовой категории до 73 кг на третью ступень пьедестала почета поднялись младший сержант Анастасия Бакланова и Анна Пичугина. Победу в финале одержала Елизавета Степанова, оказавшаяся сильнее Дарьи Замятиной.

Еще одну «бронзу» армейскому клубу принес рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Балашиха) Константин Бочеров, выступающий в весовой категории до 87 кг.

Третье место с армейцем разделил Тамирлан Давлеткаев. Первенствовал в Шахтах Александр Пряжников, одолевший в финальном поединке Павла Цыганкова.

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