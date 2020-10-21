Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.10.2020 (19:45)

Армейцы завоевали три бронзовые награды на первенстве России по тхэквондо U21

В городе Шахты (Ростовская область) завершилось первенство России по тхэквондо среди молодежи до 21 года. Представители армейского клуба завоевали на турнире три бронзовые награды.

Младший сержант Анастасия Артамонова, выступающая в весовой категории до 46 кг, продемонстрировала третий результат. Первенствовала в данном весе Лариса Медведева, одолевшая в финале Ирина Рогозину. «Бронзу» с армейской спортсменкой разделила Анастасия Макарова.

В весовой категории до 73 кг на третью ступень пьедестала почета поднялись младший сержант Анастасия Бакланова и Анна Пичугина. Победу в финале одержала Елизавета Степанова, оказавшаяся сильнее Дарьи Замятиной.

Еще одну «бронзу» армейскому клубу принес рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Балашиха) Константин Бочеров, выступающий в весовой категории до 87 кг.

Третье место с армейцем разделил Тамирлан Давлеткаев. Первенствовал в Шахтах Александр Пряжников, одолевший в финальном поединке Павла Цыганкова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Наро-Фоминске завершился чемпионат России по вольной борьбе
Армейские стрелки стали победителями в Финале Кубка России по стендовой стрельбе
Совещание президентов спортивных комитетов Международного совета военного спорта (CISM) прошло в онлайн-формате
Волейболистки ЦСКА победили в полуфинале Первенства России

Метки:
ЦСКА
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false