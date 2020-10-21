21.10.2020 (19:30)

Новым Арктическим островам присвоены имена гидрографов Северного флота

Несколько безымянных мысов и островов, расположенных в российской части Арктики, получили официальные названия. Распоряжения об этом подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Правительство России присвоило имена ветеранов гидрографической службы Северного флота восьми географическим объектам, обнаруженным гидрографами флота в ходе арктических экспедиций в 2015–2017 годах.

Образование новых островов и мысов было зафиксировано в районе острова Северный архипелага Новая Земля. Они возникли из-за таяния ледника.

Назвать обнаруженные географические объекты именами своих заслуженных предшественников, исследовавших Арктику, предложили гидрографы Северного флота. С этой инициативой они обратились к депутатам Архангельской области, поскольку арктические архипелаги в Баренцевом море территориально относятся именно к этому региону.

В соответствии с Федеральным законом «О наименованиях географических объектов» Архангельское областное собрание депутатов представило свои предложения в Правительство Российской Федерации. 19 октября Правительством было издано распоряжение о присвоении безымянным острову и мысу наименований «Кузнецова» и «Буланова» в честь гидрографов Северного флота Б.В. Буланова и В.П. Кузнецова, внесших значительный вклад в исследование и изучение Арктики.

В честь ветеранов Великой Отечественной войны, трудившихся в гидрографической службе Северного флота, Ф.П. Афанасенкова, Л.А. Владимирского, В.А. Мамонтова, И.Д. Мороза, В.В. Бухмейера, И.В. Осокина были названы четыре мыса острова Северный архипелага Новая Земля и два малых острова, вышедших из-под ледника.

Ещё двум островам, входящим в состав архипелага Земля Франца-Иосифа, дали названия Западный Нортбрук и Восточный Нортбрук. Это части некогда единого острова, разделённого образовавшимся проливом.

За последние годы гидрографами Северного флота были обнаружены около 40 новых географических объектов в ходе проведения океанографических исследований в Арктике. Пока наименования присвоены только 10 из них.

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