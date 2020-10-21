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21.10.2020 (19:15)

Военнослужащие армейского корпуса Черноморского флота приступили к сдаче контрольной проверки по физической подготовке

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Черноморского флота, дислоцированных на территории Республики Крым, началась плановая проверка уровня физической подготовки военнослужащих всех категорий.

Мероприятие проводятся в рамках контрольной проверки объединения с учетом всех принятых профилактических мер по недопущению распространения инфекционных заболеваний.

Военнослужащие в соответствии со своей возрастной группой выполняют упражнения, направленные на определение уровня их физической подготовленности по таким показателям, как быстрота, сила и выносливость.

В ходе проверки военнослужащие установленным порядком сдадут зачёты по нормативам: челночный бег, подтягивание на перекладине, подъём переворотом, бег на 100 метров, 1 километр и 3 километра.

Военнослужащие, которые выполнят нормативы на второй квалификационный уровень и выше, в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации будут получать ежемесячное материальное вознаграждение в размере от 15% до 100% от должностного оклада.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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