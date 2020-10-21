21.10.2020 (19:00)

Тысячи бумажных журавликов от Юнармии «улетят» в музей мира в Японии

Юнармейцы Волгограда решили пополнить Мемориальный музей мира в Японии бумажными журавликами. Свою акцию ребята посвятили памяти Садако Сасари — маленькой девочки, которая умерла от лучевой болезни, вызванной воздействием атомного взрыва в Хиросиме. Она до последнего верила в чудо и мастерила бумажных журавликов…

В память о стойкости и силе воли юной героини в парке Мира в Хиросиме появилась статуя Садако с бумажной птицей в руке. «Это наш плач. Это наша молитва. Мир во всём мире» - гласит надпись на мемориале. Впечатленный историей японской девочки советский поэт Расул Гамзатов, написал стихи, впоследствии ставшие гимном, погибшим в Великую Отечественную войну.

Ровно 65 лет прошло с момента ухода Садако. Но юнармейцы знают и помнят – причем, не только из Волгограда, из любой точки России. Поэтому свой проект ребята решили масштабировать на всю страну.

«Мы легко соберем стаю из тысячи бумажных птиц. Уверен, в таком деле нас многие поддержат. Дай только клич… Очень хочется, чтобы наши дети никогда не узнали тягот и лишений, выпавших на долю бабушек и дедушек, переживших войну» - рассказал глава регионального штаба движения Денис Харитонов.

Всех «птичек» организаторы акции отправят в Мемориальный музей мира в Хиросиме. Часть из них останется «жить» в музее, а часть «улетит» к монументу Садако.

«Волгоградские юнармейцы выступили с отличной инициативой, которую мы все должны поддержать. День белых журавлей неразрывно связан с судьбой японской девочки. Поэтому мы вспоминаем не только о погибших солдатах, но и детях, ставших жертвами войны. В «ЮНАРМИИ» мы учим молодежь беречь историю, уважать старших и ценить то, что имеем – мир, дружбу, возможность осуществлять свои мечты» - пояснил лидер Движения, Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

Стоит напомнить, что Хиросима и Сталинград – города-побратимы, а еще у них - общая трагическая история. Каждый пережил страшные события, но смог восстановиться. Память о тех страшных днях необходимо не только сохранить, считают в «ЮНАРМИИ», но и передать следующему поколению, чтобы исключить повторение событий. Созданные руками юнармейцев белые журавли, станут негласным обещанием помнить.

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