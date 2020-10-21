21.10.2020 (18:45)

В КВЦ «Патриот» обсудили повышение эффективности информационного обмена в области инновационной, изобретательской и рационализаторской работы

В Конгрессно-выставочном центре (КВЦ) «Патриот» состоялась очередная панельная дискуссия на тему: «Информационное обеспечение инновационной, изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности».

Повестка мероприятия включала вопросы формирования единого окна технологий военного и двойного назначения, а также усовершенствование базы данных инновационных проектов и технологий.

В рамках встречи представители научного сообщества обсудили существующий уровень информационного обмена между предприятиями, осуществляющими инновационную, изобретательскую, рационализаторскую и патентно-лицензионную работу, а также пути ее дальнейшего развития.

Как отметили в Главном управлении научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России, при организации инновационной деятельности и доведении проектов до уровня внедрения, в качестве одной из основ используются результаты изобретательской и рационализаторской работы.

Дискуссия проходила в очно-заочном формате, с участием представителей заинтересованных органов военного управления, Военного инновационного технополиса «ЭРА», вузов и научно-исследовательских организаций Министерства обороны РФ, предприятий оборонно-промышленного комплекса из более чем 10 городов России.

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