Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.10.2020 (18:45)

В КВЦ «Патриот» обсудили повышение эффективности информационного обмена в области инновационной, изобретательской и рационализаторской работы

В Конгрессно-выставочном центре (КВЦ) «Патриот» состоялась очередная панельная дискуссия на тему: «Информационное обеспечение инновационной, изобретательской, рационализаторской и патентно-лицензионной деятельности».

Повестка мероприятия включала вопросы формирования единого окна технологий военного и двойного назначения, а также усовершенствование базы данных инновационных проектов и технологий.

В рамках встречи представители научного сообщества обсудили существующий уровень информационного обмена между предприятиями, осуществляющими инновационную, изобретательскую, рационализаторскую и патентно-лицензионную работу, а также пути ее дальнейшего развития.

Как отметили в Главном управлении научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России, при организации инновационной деятельности и доведении проектов до уровня внедрения, в качестве одной из основ используются результаты изобретательской и рационализаторской работы.

Дискуссия проходила в очно-заочном формате, с участием представителей заинтересованных органов военного управления, Военного инновационного технополиса «ЭРА», вузов и научно-исследовательских организаций Министерства обороны РФ, предприятий оборонно-промышленного комплекса из более чем 10 городов России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Волгоградском гарнизоне проведена конференция по организации питания военнослужащих
КВЦ «Патриот» переходит на «цифру»
В Минобороны России представили результаты работы Комиссии по инновационным проектам и технологиям
На базе Михайловской артиллерийской академии прошла международная конференция «Окончание Второй мировой войны. Итоги и уроки»

Метки:
Конференции , КВЦ Патриот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false