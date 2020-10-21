21.10.2020 (18:30)

Военные медики ЮВО продолжают прием пациентов в мобильном госпитале, развернутом в Абхазии для больных с коронавирусной инфекцией

Медики Южного военного округа (ЮВО) продолжают прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в городе Сухум (Республика Абхазия).

В настоящее время в госпитале на лечении находятся 10 пациентов — граждан республики с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Они получают лечение в полном объёме.

В распоряжении военных медиков мобильного многопрофильного госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование — аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

Ранее личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений ЮВО совершил марш на штатной технике протяженностью около 800 километров из пункта постоянной дислокации в Ставропольском крае в город Сухум и приступил к работе.

Справочно:

Министерство обороны Российской Федерации по просьбе Республики Абхазия развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

Госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с COVID-19.

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