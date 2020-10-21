21.10.2020 (18:30)
Военные медики ЮВО продолжают прием пациентов в мобильном госпитале, развернутом в Абхазии для больных с коронавирусной инфекцией
Медики Южного военного округа (ЮВО) продолжают прием пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в городе Сухум (Республика Абхазия).
В настоящее время в госпитале на лечении находятся 10 пациентов — граждан республики с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Они получают лечение в полном объёме.
В распоряжении военных медиков мобильного многопрофильного госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование — аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.
Ранее личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений ЮВО совершил марш на штатной технике протяженностью около 800 километров из пункта постоянной дислокации в Ставропольском крае в город Сухум и приступил к работе.
Справочно:
Министерство обороны Российской Федерации по просьбе Республики Абхазия развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.
Госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с COVID-19.