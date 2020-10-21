21.10.2020 (17:50)

День открытых дверей ДОСААФ Новгородской области пройдет в режиме онлайн

Ежегодно в середине осени в организациях оборонного общества Новгородской области в течение месяца проходит военно-патриотическая акция «Дни открытых дверей» ДОСААФ для учащихся общеобразовательных учреждений области.

В нынешнем году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и введением в регионе режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции акция проходит в режиме онлайн с 19 октября по 19 ноября.

В первый день месячника «открытых дверей» в Доме молодёжи, центре подготовки граждан к военной службе состоялся областной семинар в формате онлайн-вебинар для тех, кто будет организовывать акцию в городах и муниципальных районах области.

Участниками вебинара были председатель регионального отделения ДОСААФ Вячеслав Сенигов, заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ Олег Волович, помощник областного военного комиссара по военно-патриотической работе Сергей Пирятинец, главный специалист Дома молодёжи, центра подготовки граждан к военной службе Галина Федотова.

В своих выступлениях они осветили вопросы истории оборонного общества страны, говорили о вкладе ОСОАВИАХИМ в Победу Советского народа в Великой Отечественной войне и деятельности регионального отделения ДОСААФ, подробно остановились на целях и задачах военно-патриотической акции «Дни открытых дверей ДОСААФ».

Её организаторы передали в каждое общеобразовательное учреждение области методические материалы, презентации и видеоролики.

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