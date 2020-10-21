21.10.2020 (17:29)

Коммунальщики Северного флота обеспечили водоснабжение военного городка под Мурманском

Специалисты филиала федерального государственного бюджетного учреждения Центральное жилищно-коммунальное управление Минобороны России по Северному флоту ввели в строй систему обеспечения питьевой водой военного городка в районе посёлка Кильдинстрой Кольского района Мурманской области.

Комплекс мероприятий по капитальному ремонту и восстановлению системы холодного водоснабжения был проведен в период с июня по сентябрь текущего года. Затем были устранены выявленные замечания и выполнен ввод системы водоснабжения в эксплуатацию.

Ремонт был проведён на водозаборных сооружениях на Чирм-озере, заменен трубопровод холодного водоснабжения от места забора до водонапорной башни, установлен новый накопительный резервуар чистой воды, оборудована современная система водоподготовки.

Общая сумма затрат по капитальному ремонту составила более 10 миллионов рублей. В настоящее жители военного городка под Кильдинстроем обеспечены качественной холодной и питьевой водой, соответствующей всем санитарным нормам.

Система водообеспечения шести жилых многоквартирных домов военного городка была принята на баланс филиала центрального жилищно-коммунального управления по Северному флоту в аварийном состоянии. Члены семей военнослужащих обратились с жалобой на мутность идущей из крана воды. Проведённый лабораторный анализ подтвердил отклонение от норм качества воды, установленных требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», по органолептическим показателям. После чего было принято решение проведении капитального ремонта всей системы холодного водоснабжения.

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