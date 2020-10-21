21.10.2020 (17:55)

В Смоленской области начались отправки в войска граждан, призванных на военную службу

В Смоленской области начались отправки граждан, призванных на военную службу, в соединения и воинские части Вооруженных сил Российской Федерации. Все мероприятия проходят в усиленном противоэпидемиологическом режиме.

На призывную по графику комиссию приглашаются не более 15 человек. В воинские части молодых людей доставляют исключительно военным транспортом. Все призывники перед отправкой проходят тестирование на наличие инфекции.

«Обязательное измерение температуры, обработка рук, медицинская маска и бахилы. Попасть на призывной пункт в этом году можно только так. При этом на призывную комиссию молодые люди попадают через отдельный вход, чтобы как можно меньше контактировать с кем-либо. На месте соблюдают социальную дистанцию и все меры повышенной предосторожности. Все члены комиссии сдают тест на инфекцию еженедельно», - сообщил военный комиссар Смоленской области Алексей Чечиков.

Всего от Смоленской области на службу в войска отправятся 500 призывников, все они получат военную форму, банковскую и персональную электронную карты, а также средства индивидуальной защиты: маски, перчатки и дезинфицирующие гели.

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