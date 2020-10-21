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21.10.2020 (17:44)

Более 3000 призывников и молодых специалистов пополнят состав Ленинградской армии ВВС и ПВО

Свыше 3000 военнослужащих, проходящих службу по призыву, и молодых специалистов пополнят ряды Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны для прохождения военной службы в соединениях и воинских частях на территории 26 субъектов Российской Федерации.

Приём молодого пополнения проводится в строгом соблюдении установленных санитарно-эпидемических требований.

В местах прохождения службы для размещения новобранцев подготовлены изолированные спальные помещения на время двухнедельного карантина. Также по прибытии в соединения и воинские части все военнослужащие пройдут комплексное медицинское обследование.

Военнослужащие, прошедшие подготовку в учебных центрах Министерства обороны РФ, будут назначены на должности специалистов связи, РЭБ, ЗРВ, РТВ, а также водителей многоосных шасси и распределены в соединения и воинские части Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призыв , Западный военный округ
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