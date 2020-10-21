21.10.2020 (17:20)

Военнослужащие ЮВО во Владикавказе отметили День военного связиста

Во Владикавказе военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 101-й годовщине образования войск связи.

Отличившихся военнослужащих наградили ведомственными медалями и грамотами. Также были зачитаны приказы командования с присвоением очередных воинских званий и объявлены благодарности.

«Военные связисты являются высококвалифицированными специалистами, вносящими весомый вклад в развитие военной науки, теории и практики организации связи и автоматизированного управления войсками, обладающие глубокими знаниями, широкой эрудицией, интеллигентностью», – подчеркнул в своем поздравлении начальник штаба 58 ОА генерал-майор Денис Лямин.

В настоящее время в систему военной связи активно внедряются современные информационные и телекоммуникационные технологии. Войска связи успешно осваивают новые образцы средств и комплексов связи, гарантированно обеспечивают потребности органов военного управления.

Сегодня на первый план выходят высокий профессионализм командиров, полевая выучка личного состава войск связи и его готовность к выполнению задач в специальных операциях.

Вооруженные конфликты последних лет свидетельствуют, что воины- связисты достойно выполняют свой долг, наследуют и приумножают традиции старших поколений.

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