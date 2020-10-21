21.10.2020 (17:15)

Учебный корабль «Смольный» совершил заход в главную базу Балтийского флота — порт Балтийск

Сегодня учебный корабль (УК) Балтийского флота «Смольный», совершающий дальний морской поход в целях проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Министерства обороны РФ, совершил деловой заход в порт Балтийск, где осуществит пополнение запасов топлива.

Накануне захода в главную базу Балтийского флота экипаж корабля прошел проливами Каттегат и Скагеррак и вышел в Балтийское море. Учебный корабль Балтийского флота вышел из Главной базы Черноморского флота порта Севастополь 3 октября и взял курс на порт Балтийск через Средиземное море, Атлантику и Северное море.

УК «Смольный» завершает выполнение задач дальнего похода, целью которого является прохождение корабельной практики курсантами Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова».

На борту корабля находятся более 250 курсантов и офицеров Балтийского военно-морского института им. Ф.Ф. Ушакова и Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого).

В рамках похода курсанты проходят практику по штурманским дисциплинам, получают навыки по управлению кораблем в различных климатических и погодных условиях, сложной навигационной обстановке, дублируют обязанности вахтенных офицеров и вахтенных штурманов экипажа. В завершении практики все курсанты сдадут зачеты по исполнению обязанностей по первичным офицерским должностям.

Учебный корабль «Смольный» вышел из Кронштадта 7 июля 2020 года. В рамках дальнего похода корабль уже прошел через воды Северного Ледовитого и Атлантического океанов и совершил заходы в главные базы Северного и Черноморского флотов.

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