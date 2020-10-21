21.10.2020 (17:25)

В Нижегородской области разведчики ЗВО уничтожили дозор условного противника с помощью метательных ножей

В Нижегородской области на полигоне Мулино военнослужащие отдельной разведывательной бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках ротно-тактического учения отработали уничтожение наблюдательного дозора условного противника с помощью метательных ножей.

В ходе учения с военнослужащими были проведены контрольные занятия по скрытному передвижению и выбору более выгодных позиций для бесшумного устранения условного противника. Мишенями для метания ножей стали ростовые манекены, имитирующие наблюдательный дозор. Военнослужащие получали зачет только в случае попадания в зоны, обозначающие жизненно важные органы противника.

В ротно-тактическом учении принимают участие около 200 военнослужащих, задействовано более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники разведывательной бригады танкового объединения ЗВО.

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