21.10.2020 (17:20)
В ракетной бригаде ЗВО в Ивановской области подготовят комплексы «Искандер-М» к зимнему сезону
В Ивановской области военнослужащие отдельной ракетной бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа приступили к подготовке штатной техники и вооружения к эксплуатации в зимнем периоде обучения.
На специализированных постах в парковых зонах расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» выполнят более 30 технологических операций на каждой единице техники, в том числе проверку работоспособности агрегатов, электрических систем, различные регулировки и замена технических жидкостей.
По завершении регламентных работ специальная комиссия из офицеров материально-технического обеспечения проведет проверку соединения на готовность к эксплуатации техники зимой.
Всего военнослужащим предстоит провести обслуживание порядка 80 единиц вооружения и военной техники отдельной ракетной бригады гвардейской танковой армии ЗВО.