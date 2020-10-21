Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.10.2020 (17:12)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели соревнование по настольному теннису

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло соревнование по настольному теннису в рамках годовой спартакиады среди подразделений соединения.

В турнире, который проводился по регламенту парной игры, приняло участие 16 команд, представляющие различные подразделения ОГРВ ПРРМ.  Состязание прошло по олимпийской системе со стадии 1/8 финала. По итогам турнира по настольному теннису среди подразделений ОГРВ ПРРМ первое место заняла команда 1 мотострелковой роты.

Военнослужащие, победившие в соревновании по теннису среди подразделений, представят ОГРВ ПРРМ на чемпионате по настольному теннису среди силовых ведомств региона.

По завершении состязания состоялось награждение призеров грамотами и ценными подарками.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военкомат Тульской области призовёт на военную службу более 1000 юношей этой осенью
Расчеты радиотехнических войск ЗВО готовятся к участию во всеармейских соревнованиях «Воздушные рубежи - 2020»
Более 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, выслуживших установленный срок военной службы по призыву, уволены в запас
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели конкурс ко Дню военного связиста

Метки:
Западный военный округ , Соревнования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false