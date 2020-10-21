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21.10.2020 (16:58)

В Башкирии состоялась первая отправка призывников к местам прохождения службы

В Башкирии состоялась торжественная отправка первых 40 призывников к местам прохождения военной службы в рамках осеннего призыва 2020 года. Они отправились служить в город Белогорск Амурской области.

С напутственными словами перед новобранцами выступил военный комиссар Башкирии полковник Михаил Блажевич, заместитель премьер-министра республики Ирек Сагитов, инспектор Центрального военного округа Владимир Трофимов, представители духовенства и ветераны военной службы.

 «Год пролетит незаметно. Будет много интересного, увидите просторы нашей страны, обретете для себя родственные военные профессии и, конечно, товарищей. Не забывайте звонить и писать своим родным и близким.  Желаю вам вернуться возмужавшими и крепкими. Успехов в службе!» - пожелал военный комиссар региона, полковник Михаил Блажевич.

Перед отправкой в автобусах была проведена дезинфекция, все новобранцы сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции и прошли все мероприятия призыва.

Каждому новобранцу было выдано вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы) для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.

Осенью военный комиссариат Республики Башкортостан отправит в войска более 4 тыс. человек.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призыв , Центральный военный округ
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