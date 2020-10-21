21.10.2020 (16:45)

Опыт локальных вооруженных конфликтов активно внедряется в соединении ВДВ, дислоцированном в Бурятии

В 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, дислоцированной в Бурятии, в ходе проведения практических тренировок на полигоне Сосновый Бор активно внедряется опыт локальных вооруженных конфликтов.

Командир соединения полковник Денис Шишов доложил заместителю Министра обороны России генерал-лейтенанту Юнус-Беку Евкурову об особенностях боевого обучения военнослужащих стрелковой роты снайперов по одной из четырех программ подготовки, а также прохождения ими во время службы переподготовки в целях повышения квалификации.

По итогам успешной сдачи нормативов военнослужащие с высшим уровнем подготовки получают квалификацию «инструктор-снайпер» и периодически подтверждают ее в ходе прохождения службы.

«В перспективе в следующем году в бригаде должна появиться рота операторов беспилотных летательных аппаратов и рота радиоэлектронной борьбы. Все военнослужащие будут контрактники», — доложил командир соединения.

Кроме того, военнослужащие десантно-штурмовой бригады выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия по малогабаритным воздушным целям, а также из вооружения боевых машин десанта и ручных противотанковых гранатометов по скоростным целям.

Заместитель главы военного ведомства в ходе смотра практических занятий по боевой подготовке на объектах полигона оценил эффективность применяемых методик обучения, в том числе занятий по огневой подготовке с большой интенсивностью, и отдал поручения по модернизации учебно-материальной базы бригады.

Личный состав соединения продемонстрировал уверенные навыки и выучку в ходе практических занятий по армейской тактической стрельбе, активно внедряемой в качестве одного из основных элементов боевой подготовки войск.

Кроме того, замминистра обороны проверил состояние приказарменной и учебно-материальной базы 37-й отдельной мотострелковой бригады в Кяхте (Бурятия), а в расположении 36-й армии в Улан-Удэ ознакомился с современными тренажерными комплексами по огневой подготовке.

генерал-лейтенанту Юнус-Беку Евкурову продемонстрировали возможности интерактивного лазерного тира «Рубин» ИЛТ-110, на котором совершенствуют навыки подразделения спецназа. Стрельба по целям на огромном экране осуществляется с помощью лазеров, установленных на стрелковом оружии. Ощущение нахождения в реальном бою достигается с помощью реалистичной имитации выстрела.

Тир позволяет проверить навыки новобранцев до выхода на боевое стрельбище и экономить боеприпасы.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице