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21.10.2020 (17:34)

Личному составу Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ представили нового начальника учебного заведения

В Пушкине (Санкт-Петербург) состоялся торжественный ритуал вступления в должность начальника Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» капитана 1 ранга Андрея Клименко.

Капитан 1 ранга Андрей Клименко — выпускник Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова по специальности «радиотехническое вооружение надводных кораблей». С 2016 года и до настоящего времени проходил службу в должности командира соединения надводных кораблей Северного флота.

Нового руководителя представил личному составу и профессорско-преподавательскому составу института заместитель начальника Военного учебно-научного центра ВМФ России «Военно-морская академия» по учебной и научной работе контр-адмирал Александр Карпов. В своем обращении к офицерам, преподавателям и курсантам он отметил, что на сегодняшний момент Военно-морской политехнический институт является передовым среди вузов Военно-Морского Флота, и этого результата командование и коллектив института добились за последний год.

«Новый начальник института имеет богатейший опыт службы на современных кораблях Военно-Морского Флота России, и этот опыт поможет ему приумножить достижения института, воспитать новое поколение офицеров!», — сказал контр-адмирал Александр Карпов.

Слова благодарности за службу и проявленные при исполнении должностных обязанностей целеустремленность, ответственность и профессионализм прозвучали в адрес предыдущего начальника института — капитана 1 ранга Ильяса Шигапова, который продолжит службу в Главном командовании ВМФ.

Накануне церемонии начальник Военного учебно-научного центра ВМФ России вице-адмирал Виктор Соколов представил нового начальника Военно-морского политехнического института руководящему составу ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и поставил задачи капитану 1 ранга Андрею Клименко на перспективу в деле воспитания инженерных кадров для Военно-Морского Флота. Он также передал новому начальнику ВМПИ наказ главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова «всемерно совершенствовать процесс подготовки офицеров для ВМФ России с учетом активного оснащения Флота».

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военное образование
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