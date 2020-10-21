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21.10.2020 (16:15)

Учебный корабль «Смольный» ВМФ России совершил заход в главную базу Балтийского флота г. Балтийск

Учебный корабль «Смольный» прошел Балтийскую проливную зону и совершил заход в главную базу Балтийского флота г. Балтийск

На борту учебного корабля находятся свыше 250 курсантов и офицеров Балтийского военно-морского института им. Ф.Ф. Ушакова и Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого). План дальнего похода УК «Смольный» утвержден главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмиралом Николаем Евменовым.

В течение дальнего похода под руководством наиболее подготовленных членов экипажа корабля курсанты ежедневно отрабатывают мероприятия по основам корабельной организации, занятия по морской и штурманской подготовке, по борьбе за живучесть корабля, несение вахт на ходовом мостике, а также программой корабельной практики предусмотрена общая, физическая и специальная подготовка.

Учебный корабль «Смольный» вышел из Кронштадта 7 июля 2020 года. В рамках дальнего похода корабль уже прошел более 10 морей Северного Ледовитого и Атлантического океанов и совершил заходы в главные базы и пункты базирования Северного и Черноморского флотов. Возвращение корабля в пункт базирования г. Кронштадт запланировано на конец октября 2020 года.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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