21.10.2020 (16:30)

Эвакуация космонавтов из спускаемого аппарата «Союза МС-16» пройдет по сокращенному сценарию

Специалисты поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО), обеспечивающие посадку спускаемого аппарата космического корабля «Союз МС-16» в Казахстане, проведут эвакуацию космонавтов по сокращенному сценарию.

В целях исключения возможности инфицирования международного экипажа космического корабля количество личного состава, присутствующего на посадочной площадке спускаемого аппарата, и время проведения спасательной операции будет ограничено.

После эвакуации космонавтов обеспечат комплектами индивидуальных средств защиты, медики на месте оценят их состояние здоровья после перегрузок: проведут первичный осмотр, определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут первую медицинскую помощь. После этого международный экипаж «Союза МС-16» на вертолетах Ми-8 доставят на оперативный аэродром в городе Жезказган, откуда космонавты вылетят в Москву.

Кроме того, все специалисты, привлекаемые к проведению операции по эвакуации космонавтов, прошли барьерную термометрию и сдали тесты на наличие вирусных и инфекционных заболеваний, обеспечены индивидуальными средствами защиты и антисептиками. Наземная и авиационная техника обработана дезинфицирующими растворами.

К обеспечению посадки спускаемого аппарата привлечены около 200 специалистов поисково-спасательной группы ЦВО, а также авиационная группа: 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-26 и два самолета Ан-12; более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица».

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» запанирована на 22 октября 05:55 мск. На Землю вернется международный экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди.

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