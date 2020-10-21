21.10.2020 (16:05)

Поисковые машины «Синяя птица» ЦВО выдвинулись в район посадки «Союза МС-16»

Поисково-спасательные машины-амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулись из казахстанского города Жезказган в расчетный основной район посадки спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-16».

В составе наземной группировки - четыре поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости «Синяя птица», которые доставят бригаду военных медиков и оборудование для безопасной эвакуации космонавтов. Кроме того, в составе колонны есть специальный кран для эвакуации спускаемого аппарата. Две машины уже находятся в запасном районе посадки.

Всего в поисково-спасательном обеспечении принимают участие 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-26 и два самолета Ан-12, более 20 единиц наземной автомобильной техники, в том числе шесть модернизированных поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица», а также около 200 российских военных специалистов.

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Союз МС-16» запанирована на 22 октября 05:55 мск. На Землю вернется международный экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди.

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