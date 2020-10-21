21.10.2020 (15:54)

Военкомат Тульской области призовёт на военную службу более 1000 юношей этой осенью

Военный комиссариат Тульской области в ходе осеннего призыва граждан на военную службу направит в войска более 1000 граждан. Чтобы не допустить распространения вирусных инфекций на объектах военкомата приняты повышенные противоэпидемиологические меры.

«Каждый призывник перед отправкой в войска получит средства индивидуальной защиты: маски, перчатки и дезинфицирующие гели. Призывные комиссии обеспечены экспресс-тестами, средствами дезинфекции, организована термометрия, зонирование, соблюдается социальная дистанция», – сказал военный комиссар Тульской области Александр Сафронов.

Перед направлением в части все призывники пройдут тестирование на наличие или отсутствие инфекции, получат военную форму, банковскую и персональную электронную карты.

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