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21.10.2020 (15:33)

Военнослужащие объединения ВВС и ПВО Северного флота выполнили контрольные стрельбы

С военнослужащими армии ВВС и ПВО Северного флота проведены контрольные занятия по стрельбе из штатного оружия. Они продолжались в течение двух дней по плану проведения контрольных проверок объединения за летний период обучения. Летчики и зенитчики продемонстрировали навыки обращения со стрелковым оружием и приняли участие в состязаниях по стрельбе из автомата Калашникова на дистанциях 50 и 100 метров.

Перед проведением стрельб у военнослужащих были проверены знания основ и правил ведения огня из штатного оружия, кроме этого каждый из них выполнил неполную разборку и сборку автомата АК-74, снаряжение магазина и изготовку к бою.

Метеоусловия во время стрельб осложнялись порывистым ветром и снегопадом. Ограниченная видимость требовала от участников повышенного внимания, чёткости действий и неукоснительного соблюдения требований безопасности.

В ходе практических занятий особое внимание было уделено новобранцам из числа военнослужащих-женщин, которые сдавали нормативы контрольных стрельб впервые.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , ПВО , ВВС
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