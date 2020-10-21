21.10.2020 (15:21)

Специалисты РЭБ ЦВО применили комплекс «Тирада» на противоспутниковом учении на Урале

Военнослужащие отдельного соединения радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа (ЦВО) отработали противодействие космическим спутникам связи с применением комплекса «Тирада» в ходе учения, завершившегося сегодня на полигоне в Свердловской области.

В ходе практических действий экипажи комплекса «Тирада» отработали обнаружение спутниковых каналов связи, обеспечивающих цикл боевого управления и передачи данных самолетами-разведчиками и диверсионными группами условного противника. Выполнив идентификацию канала и принадлежность к космическому спутнику, расчеты «Тирада» провели его подавление и выставили управляемые помехи, препятствующие прохождению сигнала.

Также в ходе учения были отработаны эпизоды защиты районов размещения войск от налета ударных беспилотников с применением комплекса «Поле-21» и выведения из строя средств аэронавигации при помощи станций помех «Житель».

Комплекс радиоэлектронного подавления связи «Тирада» способен осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой связи с полным выводом из строя. При этом выведение спутников из рабочего состояния может осуществляться непосредственно с поверхности Земли.

В учении, которое проводилось в рамках итоговой проверки за 2020 учебный год, приняли участие более 600 военнослужащих, было задействовано около 150 единиц техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО состоится в октябре в рамках контрольной проверки войск на полигонах в Башкирии, Удмуртии, Туве, а также в Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.

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