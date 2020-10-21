21.10.2020 (15:01)

Доставка призывников на сборные пункты регионов дислокации ЦВО осуществляется малыми группами не более 15 человек в автобусе

Доставка призывников из муниципальных военкоматов на сборные пункты регионов дислокации Центрального военного округа (ЦВО) для последующей отправки в войска осуществляется малыми группами до 15 человек автобусным транспортом. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

«В ходе осеннего призыва проводим доставку граждан, признанных годными по всем показателям для прохождения военной службы, малыми группами численностью до 15 человек в 30–40-местных автобусах. В первую очередь данное решение позволяет избежать скученности по прибытии новобранцев на сборный пункт региона, а также сокращает время ожидания молодыми людьми результатов экспресс-теста на коронавирусную инфекцию, который они проходят в обязательном порядке», — заявил генерал-майор Александр Линьков.

Он добавил, что со сборных пунктов регионов к местам службы граждане отправятся в составе воинских команд отдельными железнодорожными эшелонами и авиационным транспортом, прошедшим специальную обработку.

«В дороге каждую команду будут сопровождать медицинские специалисты для проведения замеров температуры, контроля использования средств индивидуальной защиты и наблюдения за здоровьем призывников», — отметил генерал-майор Александр Линьков.

Всего в ходе текущего осеннего призыва на военную службу военные комиссариаты ЦВО призовут более 54 тыс. человек. Призыв проходит в 29 субъектах Российской Федерации на территории дислокации войск ЦВО.

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