21.10.2020 (13:57)

Более 800 курсантов межвидового регионального учебного центра РВСН приступили к сдаче выпускных экзаменов

Более 800 курсантов 47-го межвидового регионального учебного центра Ракетных войск стратегического назначения РВСН (г. Остров, Псковская обл.) приступили к сдаче предметов общевойсковой подготовки.

За каждый период обучения командно-преподавательским составом учебных центров РВСН проводится подготовка младших военных специалистов. В их числе специалисты инженерного профиля, механики-водители всех видов инженерной гусеничной техники, находящейся на вооружении РВСН, младшие военные специалисты по ремонту и эксплуатации машины инженерного обеспечения и маскировки МИОМ, боевой противодиверсионной машины «Тайфун-М», а также крановщики.

Для организации качественной подготовки младших специалистов в учебном центре создана вся необходимая учебно-материальная база.

Для обучения курсантов по 12 военно-учетным специальностям инженерного профиля в учебном центре имеется более 50 специализированных классов, оснащенных разрезными и действующими макетами узлов и агрегатов вооружения, находящегося на снабжении ракетных соединений и воинских частей.

После сдачи предметов общевойсковой подготовки курсанты приступят к практической части экзамена — эксплуатации инженерной техники, которая включает в себя практическое вождение и ее обслуживание.

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