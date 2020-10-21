21.10.2020 (13:17)

Разведчики армейского корпуса Балтийского флота освоили воздушно-десантную подготовку

В разведывательном подразделении общевойскового объединения Балтийского флота завершились занятия по воздушно-десантной подготовке.

После прохождения подготовительного курса по воздушно-десантной подготовке разведчики сдали теоретические и практические нормативы и зачеты по укладке основного и запасного парашютов, а также отработал свои действия на специальных тренажёрах и только после этого получили допуск к прыжкам.

За летний период обучения военнослужащие отработали прыжки с парашютом из вертолётов Ми-8, а также из самолётов Ан-26 морской авиации Балтийского флота. В ходе этих тренировок разведчики отработали навыки десантирования со штатным оружием в полной боевой выкладке с высот от 600 – до 2000 метров, для обороны района высадки и захвата укрепленных огневых точек.

Также на полигоне Хмелевка было отработано десантирование с задержкой раскрытия купола на 10, 15 и 20 секунд, ведением в воздухе прицельного огня по условному противнику с приземлением в заданную точку.

Всего воздушно-десантную подготовку освоили около 100 разведчиков армейского корпуса.

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