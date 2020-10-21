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21.10.2020 (13:05)

Более 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, выслуживших установленный срок военной службы по призыву, уволены в запас

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, продолжается процесс увольнения в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в воинских частях исключены торжественные мероприятия. Перед убытием каждому военнослужащему выдаются средства индивидуальной защиты — антибактериальные гели для обработки рук, медицинские перчатки и маски в количестве, рассчитанном на время пути до места проживания.

Закупка билетов для следования на железнодорожном, автомобильном и авиационном транспорте осуществляется заблаговременно по воинским перевозочным документам, дающим военнослужащим право бесплатного проезда к месту постановки на учет по месту жительства.

Доставка военнослужащих к вокзалам и аэропортам производится на служебном автотранспорте, прошедшем специальную обработку. Всего из рядов общевойсковой армии ЗВО будет уволено в запас около 2 тыс. тысяч военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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