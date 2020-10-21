21.10.2020 (12:34)

На полигоне Поливно под Ульяновском началось тактическое учение с миротворческими подразделениями ВДВ

С миротворческими подразделениями Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения началось батальонное тактическое учение с боевой стрельбой.

В ходе мероприятия на полигоне Поливно под Ульяновском военнослужащие совершенствуют навыки организации и ведения тактических действий при выполнении миротворческих задач.

Десантниками отрабатывается вопросы организации службы в условиях активного противодействия незаконных вооруженных формирований (НВФ), отражения нападения на наблюдательные посты и контрольно-пропускные пункты, сопровождения гуманитарных грузов, блокирования и уничтожения незаконных условных НВФ и проведения гуманитарных акции в лагере беженцев.

Кроме того, в рамках учения личный состав миротворческих подразделений на практике отработает учебно-боевую задачу по блокированию отряда условного противника с выполнением боевых стрельб в зоне ответственности в ходе десантно-штурмовых и рейдовых действий с применением современных боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка».

На тактическое учение привлечены более 500 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц военной техники, в том числе современные боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», 82-мм миномёты «Поднос», а также беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Инфауна» другие средства усиления.

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