21.10.2020 (11:55)

Более 1000 контрольных занятий было проведено в 41-й общевойсковой армии в рамках итоговой проверки

С военнослужащими соединений 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, а также Республики Тыва, в ходе итоговой проверки за летний период обучения было проведено более 1000 контрольных занятий по основным предметам боевой подготовки.

Контрольные занятия проходили на полигонах Шилово, Юргинский, Алейский, Бийский. На учебных местах военнослужащие выполнили стрельбы из штатного оружия и вооружения: автоматов и пулеметов Калашникова, гранатометов РПГ-7В и АГС-17 «Пламя», самоходных артиллерийских установок «Нона-СВК», 2С7М «Малка», гаубиц «Мста-С», «Мста-Б», вооружения танков Т-72Б3 и другой военной техники. Также солдаты и офицеры выполнили зачетные упражнения по вождению боевых машин, сдали нормативы по физической подготовке, отработали комплекс специальных задач и нормативов по тактической, специальной подготовкам, радиационной, химической и биологической защите, военной топографии и другим предметам.

Контрольные занятия по боевой подготовке с военнослужащими проводятся с целью определения уровня обученности личного состава по предметам обучения, слаженности подразделений, знаний и умений военнослужащих выполнять свои должностные и специальные обязанности.

К итоговой проверке за летний период обучения было привлечено более 10 тыс. военнослужащих.

41-я ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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