21.10.2020 (11:40)

Сводный отряд РХБЗ Черноморского флота прибыл в Абхазию для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции

Сегодня специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны России, прибывшие в Республику Абхазия для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции, приступили к дезинфекции объектов социальной инфраструктуры.

Военнослужащие сводного отряда РХБ защиты Черноморского флота (ЧФ) осуществили 50-километровый марш из Гудауты в Сухум, где начали проводить специальную обработку объектов инфраструктуры города: центральной больницы, сборного призывного пункта, архива минобороны Абхазии, центрального рынка и др.

В мероприятиях задействовано 11 автомобилей РХБ защиты – это мобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем, генераторы горячего тумана и комплектов специальной обработки ДК-4. Также российские военные специалисты войск РХБЗ обрабатывают дороги общего пользования.

Всего в первый день силами военнослужащих сводного отряда РХБ защиты ЧФ планируется обработать более 50 тыс. квадратных метров различных поверхностей.

Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты ЧФ совершила марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия. За время движения колонна преодолела более 800 километров.

В составе сводного отряда порядка 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ.

Перед началом движения 17 октября с.г. личный состав провёл технический осмотр техники, медицинского оборудования и средств защиты, все военнослужащие обследованы.

В кратчайшие сроки подразделения РХБЗ ЧФ развернули временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции. Затем совместно с медицинскими специалистами Республики Абхазия оценили объем предстоящих работ и приступили к выполнению дезинфекционных мероприятий.

Ранее в апреле этого года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории Республики Абхазия.

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