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21.10.2020 (11:34)

В Свердловской области прошла первая в осенний призыв отправка в войска

В Свердловской области прошла первая в осенний призыв отправка в войска. Перед приемом новобранцев специалисты РХБ защиты ЦВО провели обеззараживание административных помещений, казарм, лестничных маршей сборного пункта, а также салонов автобусов, предназначенных для перевозки молодых людей в воинские части и на железнодорожные вокзалы.

При входе на сборный пункт молодые люди прошли обязательное тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Накануне отправки в воинские части всем новобранцам были выданы комплекты вещевого имущества по сезону, а также средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи и антисептики.

Молодые люди, первыми призванные из Свердловской области, будут проходить службу в соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил. Всего в осенний 2020 года призыв на военную службу в войска из Свердловской области отправится около 3,5 тыс. человек.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призыв , Центральный военный округ
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