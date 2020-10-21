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21.10.2020 (11:25)

В Сибири восстановили железнодорожное полотно после «диверсии»

Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Омской области, в ходе специального учения восстановили более 300 метров железнодорожного полотна, уничтоженного диверсионной группой условного противника.

По замыслу учения, в результате проведенной диверсии произошло повреждение более 300 м железнодорожного полотна Транссибирской магистрали. Для восстановления прерванного сообщения личный состав соединения совершил марш в назначенный район и отработал задачи по возведению насыпи для строительства железнодорожного полотна с использованием землеройных комплексов и укладке 25-метровых рельсо-шпальных звеньев путеукладчиком.

Кроме того, в ходе практической части учения военные железнодорожники провели разведку минных заграждений, поиск радиационно, химически и биологически опасных объектов на маршруте прокладки путей сообщения. Также военнослужащие отразили нападение диверсионной группы условного противника, отработав задачи по занятию огневых позиций и ведению обороны.

В учении, которое прошло сегодня, было задействовано более 500 военнослужащих, более 30 единиц специальной и военной техники.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что более 10 крупных учений с участием объединений, соединений и воинских частей ЦВО состоится в октябре в рамках контрольной проверки войск за летний период обучения на полигонах в Башкирии, Удмуртии, Туве, а также в Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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