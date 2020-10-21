21.10.2020 (11:10)

Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота прошёл проверку качества допуска к выходу в море

Штаб соединения подводных лодок Черноморского флота (ЧФ) провёл плановую проверку качества допуска экипажа подводной лодки (ПЛ) «Великий Новгород» к выходу в море для выполнения задач по предназначению.

В ходе мероприятия экипаж провел учения по борьбе за живучесть и управлению субмариной при осуществлении аварийного и штатного погружений на различные глубины от перископной, до рабочей, как в дрейфе, так и на ходу, а также действия при всплытии в надводное положение и покладке ПЛ на грунт.

В ходе проверки флагманские специалисты штаба соединения произвели допуск личного состава к выходу в море и проверили материальную часть подводного корабля.

В рамках предстоящего планового выхода в море экипаж подводной лодки «Великий Новгород» проведёт двустороннее учение с участием экипажей противолодочных вертолётов морской авиации и противолодочных кораблей Черноморского флота.

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