21.10.2020 (10:41)

Российский военный госпиталь в Таджикистане начал прием ветеранов войны

По решению командования Центрального военного округа сотрудники 451-го российского военного госпиталя, дислоцированного в Таджикистане, начали амбулаторный прием ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и воинов-интернационалистов, проживающих в республике.

Пожилых людей доставляют в медицинское учреждение от мест проживания на специализированных автомобилях для углубленного обследования. В госпитале для них организован прием врачами-специалистами: кардиологом, хирургом, отоларингологом, эндокринологом, неврологом, рентгенологом. С помощью современного медицинского оборудования, российские врачи проводят диагностику ультразвукового исследования внутренних органов, электрокардиограмму сердца, компьютерную томографию, рентгенографию. Врач-офтальмолог проверяет состояние глаз и дает рекомендации по улучшению зрения, а также выписывает очки. При наличии показаний пациентам предлагается стационарное или амбулаторное лечение.

Как сообщалось ранее, в связи с сезонным подъемом простудных заболеваний и пандемией мобильные бригады 451-го военного госпиталя навестили ветеранов по месту их проживания для проведения осмотра и диагностики состояния здоровья.

Диагностика состояния здоровья пожилых людей, проживающих в Таджикистане, проводится регулярно в весенний и осенний периоды.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице