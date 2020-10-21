21.10.2020 (10:22)

Российские летчики в Таджикистане в ходе учений обеспечили огневую поддержку с воздуха наступающим мотострелкам



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player ЛТУ на полигоне Ляур в Таджикистане

В районе полигона Ляур в Таджикистане экипажи авиационной группы 201-й военной базы РФ в ходе летно-тактических учений обеспечили огневую поддержку с воздуха наступающим мотострелковым подразделениям.

Экипажами ударных вертолетов Ми-24 была проведена воздушная разведка местности. Они обеспечили безопасное движение колонн боевой техники. Вертолетчиками были отработаны противозасадные действия, а также порядок взаимодействия с пунктами управления и авианаводчиками. Летчики выполнили авиационное обеспечение маневров батальонной тактической группы, блокировав и нанеся ракетный удар по основным наземным силам условного противника.

В ходе учений были отработаны полеты на предельно малых высотах. Это позволяет наиболее эффективно применять армейскую авиацию в горной местности и противодействовать условным незаконным вооруженным формированиям, которые имеют на вооружении переносные зенитные ракетные комплексы.

Двухдневные летно-тактические учения состоялись в рамках контрольной проверки подразделений военной базы. К учениям были привлечены около 500 военнослужащих и задействовано более 100 единиц вооружения, военной техники.

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