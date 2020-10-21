21.10.2020 (10:01)

Новороссийские десантники отработали действия десантно-штурмовых подразделений в обороне в ночных условиях

В рамках итоговой проверки за 2020 год, на полигоне Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения Раевский в Краснодарском крае, проведено контрольное занятие по стрельбе и управлению огнем десантно-штурмовых подразделений в ночных условиях.

Более десяти упражнений боевых стрельб из различных видов стрелкового оружия и вооружения боевых машин десанта были выполнены с использованием ночных прицелов. В качестве целей, в ходе занятия, были использованы радиоуправляемые мишени.

Перед выходом на огневой рубеж, военнослужащие тщательно изучили условия выполнения упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевых машин, порядок выверки оптического и ночного прицелов, правила ночной стрельбы.

В ходе отработки вопросов ведения позиционной обороны в ночных условиях, личный состав десантно-штурмовых подразделений поразил из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2КА-У и танков Т-72Б3, а также стрелкового оружия (автоматы АК-74М, пулеметы «Печенег») и автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя» все мишени, имитировавшие бронетехнику и живую силу условного противника.

По итогам контрольного занятия, действия десантно-штурмовых подразделений в ночных условиях были оценены на «отлично».

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