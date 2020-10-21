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21.10.2020 (09:47)

Огнеметчики ЦВО уничтожили укрепленные огневые точки условного противника на учении в Кузбассе

Военнослужащие мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, во время учения уничтожили долговременные огневые точки условного противника из реактивных пехотных огнеметов (РПО) «Шмель-М».

По замыслу учения, при проведении разведывательных мероприятий был вскрыт укрепленный район условного противника с оборонительными полевыми фортификационными сооружениями, находящимися на пути наступления мотострелкового батальона. Личному составу огнеметных подразделений поступила учебно-боевая задача уничтожить обнаруженные ДОТы. Расчеты РПО «Шмель-М» выдвинулись в назначенный район и произвели уничтожение укрепленных огневых точек условного врага через амбразуру на расстоянии 1700 метров.

Учение огнеметных подразделений проходило в рамках итоговой проверки за летний период обучения, в нем было задействовано более 500 военнослужащих и 30 единиц военной техники.

РПО ПДМ-А "Шмель-М" является высокоточным мобильным штурмовым оружием, которое используется для огневой поддержки войск, а также в ближнем бою. Огнемет позволяет поражать условного противника в укрытиях и в легкобронированной технике на удалении до 1,7 км. «Шмель-М» находится на вооружении огнеметных подразделений РХБ защиты.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ
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