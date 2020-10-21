21.10.2020 (09:21)

Первая отправка призывников в Вооруженные Силы РФ прошла в Кемеровской области

В Кемеровской области более 180 призывников отправились с областного сборного пункта на военную службу в воинские части Вооруженных Сил России.

Работа с призывниками проводится с соблюдением санитарных и противоэпидемических требований. Перед отправкой в войска молодые люди прошли обязательное тестирование на предмет инфицирования новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также были обеспечены антибактериальными гелями для обработки рук, медицинскими перчатками и масками на весь путь следования в воинскую часть. Специалисты РХБ защиты, перед приемом новобранцев, провели санитарную обработку помещений сборного пункта, транспорта для отправки призывников к местам службы.

Молодое пополнение, призванное из Кемеровской области, будет проходить службу в соединениях и воинских частях общевойсковых объединений Западного и Восточного военных округов.

Всего с территории Сибирского федерального округа этой осенью для прохождения военной службы по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации будут отправлены около 10 000 человек.

Осенний призыв стартовал 1 октября и завершится 31 декабря текущего года.

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