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21.10.2020 (09:09)

Разведчики навели огонь авиации по скрытому бункеру противника на учении в Поволжье

Разведчики 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения в Самарской и Оренбургской областях совершили рейд в тыл условного противника и навели огонь фронтовых бомбардировщиков по замаскированному укрепленному убежищу незаконного вооружённого формирования.

По замыслу учения, разведчикам поступила учебно-боевая задача совершить скрытное проникновение в тыл противника, собрать разведданные о размещении подземного сооружения и передать координаты на командный пункт. Военнослужащие совершили более 100 км марш, из которого 25 км - пешим ходом. Объект был обнаружен через 32 часа поиска в пересеченной местности. Для этого подразделения использовали переносные комплексы разведки. Военнослужащие вызвали удары авиации и вели корректировку огня из укрытий, а после совершили скрытый отход в район эвакуации.

Всего в учении приняли участие более 500 военнослужащих и было задействовано около 60 единиц военной техники. Разведчики отработали более 40 учебно-боевых задач.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Центральный военный округ
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