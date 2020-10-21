21.10.2020 (09:00)

На Морском кладбище Владивостока военнослужащие ТОФ почтили память экипажа дизельной подводной лодки «С-178»

Сегодня на Морском кладбище Владивостока, у братской могилы членов экипажа погибшей подводной лодки «С-178», состоялся памятный митинг с участием военнослужащих Тихоокеанского флота, ветеранов-подводников и представителей общественных организаций столицы Приморья, духовенство.

В 39-ю годовщину со дня гибели корабля, 21 октября 1981 года, подводники Тихоокеанского флота вспоминали погибших героев. У могилы состоялся траурный митинг, на котором выступил председатель Союза моряков-подводников Тихоокеанского флота вице-адмирал в отставке Александр Конев, председатель Совета ветеранов ТОФ капитан 1-го ранга в отставке Игорь Литвиненко, представители командования соединения подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил флота.

К братской могиле подводников были возложены венки и живые цветы.

Справочно:

Дизельная средняя подводная лодка С-178 проекта 613В из состава погибла 21 октября 1981 года в результате столкновения с РФС "Рефрижератор-13". В день катастрофы подводная лодка под командованием капитана 3-го ранга Маранго В. А. возвращалась в базу после двухдневного выхода в море. На фоне береговых огней Владивостока и стоящих на рейде судов, огни РФС-13 с мостика подводной лодки заметили, когда судно было очень близко. В 19 час 45 мин "Рефрижератор-13" ударил С-178 в левый борт в районе 6 отсека. Через образовавшуюся пробоину отсек был затоплен в течение 15-20 секунд. Лодка получила сильный крен. Примерно через 40 секунд после столкновения С-178, принявшая около 130 тонн воды, потеряла плавучесть и ушла под воду, затонув на глубине 31 метр.



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Памятник экипажу подводной лодки «С-178» создан по инициативе подводников и установлен на Морском кладбище города Владивостока у места захоронения погибших подводников. Он открыт в 1982 году, в первую годовщину со дня гибели подводной лодки. Монумент представляет собой металлическое ограждение боевой рубки подводной лодки типа «С», водруженной на гранитный постамент. На гранитных табличках, которые расположены на трех общих захоронениях, выгравированы фамилии 32 погибших подводников. В братской могиле захоронено 16 моряков-подводников, 10 моряков похоронено по месту жительства, тела шестерых - не найдены.