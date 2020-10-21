21.10.2020 (08:45)

Разведчики ЮВО преодолели штурмовую полосу препятствий в Северной Осетии

Разведчики мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) преодолели штурмовую полосу препятствий в Северной Осетии.

Преодоление штурмовой полосы «Тропа разведчика» было организовано в составе разведывательных отделений. Военнослужащие на дистанции отработали тактические приемы передвижения в условиях огневого воздействия условного противника.

Штурмовая полоса представляет собой 600-метровую дистанцию, включающую более 20 препятствий. Для психологического давления на маршруте заложены взрывпакеты, дымовые шашки и «огневые ловушки», а также преодоление препятствий сопровождается пулеметными очередями обозначаемого противника.

Основной задачей при подготовке разведывательных подразделений соединения являлось повышение управляемости в стрессовых ситуациях и слаженности действий подразделений командирами всех степеней.

В занятиях на полигоне Тарское приняли участие более 1 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 150 единиц военной техники, в том числе комплексы разведки и беспилотных летательных аппаратов.



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