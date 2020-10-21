21.10.2020 (08:30)

Морские пехотинцы Каспийской флотилии отработали действия морского десанта на побережье в Дагестане

На полигоне Турали и учебном комплексе морской пехоты «Скорпион» в Дагестане с военнослужащими Каспийской флотилии (КФл) проведено учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

В ходе учения морские пехотинцы отработали задачи погрузки (выгрузки) боевых машин на десантные катера, а также провели тренировку по развёртыванию боевых машин в походный и боевой порядок.

Экипажи БТР-82А совершенствовали навыки самовытаскивания при просадке бронетранспортеров в песок и дальнейшей буксировке неисправной техники.

Кроме того, морпехи КФл провели высадку боевой техники на плав с десантно-высадочных средств и отработали выход на необорудованное побережье с выполнением стрельб из стрелкового оружия и бронетранспортеров БТР-82А по мишенным позициям.

Экипажи десантных катеров в ходе учения отработали различные элементы морского маневрирования, а также провели тренировку с различными вариантами и способами подхода к берегу для высадки десанта.

Всего в учении принимали участие более 200 военнослужащих, было задействовано порядка 30 единиц боевой и специальной техники и 3 быстроходных десантных катера типа «Серна» из состава бригады надводных кораблей КФл.



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