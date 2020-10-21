21.10.2020 (08:15)

Интенсивность боевой подготовки танкистов соединения ЮВО в Волгоградской области выросла на 30%

Интенсивность боевой подготовки танкистов мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области в текущем году выросла на 30% по сравнению с прошлым годом.

Всего в 2020 учебном году с танкистами проведено более 25 тактических учений, свыше 30 боевых стрельб в составе подразделений, более 40 огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных стрельб и более 250 часов вождения. При этом израсходовано более 3 тыс. различных боеприпасов и свыше 11 тыс. литров горюче-смазочных материалов.

Танковые экипажи выполнили упражнения учебных стрельб и вождение современных танков Т-90А в различных условиях. В среднем их ежемесячный наезд по дорогам различной сложности, в том числе и по пересеченной местности, составил более 600 км.

Увеличение количества времени, отводимого на практические занятия в поле, положительно повлияло на результаты танкистов – более 90% экипажей уже с третьего занятия выполняют упражнения учебных стрельб и упражнение по вождению боевых машин на оценку не ниже «хорошо».



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице

К списку новостей

За 12 месяцев службы в мотострелковом соединении молодые танкисты на практике научились организовывать засады, осуществлять маневр с выходом во фланг и тыл противника, вести рейдовые действия, а также слаженно действовать в современном общевойсковом бою в тесном взаимодействии с мотострелками и артиллеристами.