21.10.2020 (08:15)
Интенсивность боевой подготовки танкистов соединения ЮВО в Волгоградской области выросла на 30%
Интенсивность боевой подготовки танкистов мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области в текущем году выросла на 30% по сравнению с прошлым годом.
Всего в 2020 учебном году с танкистами проведено более 25 тактических учений, свыше 30 боевых стрельб в составе подразделений, более 40 огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных стрельб и более 250 часов вождения. При этом израсходовано более 3 тыс. различных боеприпасов и свыше 11 тыс. литров горюче-смазочных материалов.
Танковые экипажи выполнили упражнения учебных стрельб и вождение современных танков Т-90А в различных условиях. В среднем их ежемесячный наезд по дорогам различной сложности, в том числе и по пересеченной местности, составил более 600 км.
Увеличение количества времени, отводимого на практические занятия в поле, положительно повлияло на результаты танкистов – более 90% экипажей уже с третьего занятия выполняют упражнения учебных стрельб и упражнение по вождению боевых машин на оценку не ниже «хорошо».За 12 месяцев службы в мотострелковом соединении молодые танкисты на практике научились организовывать засады, осуществлять маневр с выходом во фланг и тыл противника, вести рейдовые действия, а также слаженно действовать в современном общевойсковом бою в тесном взаимодействии с мотострелками и артиллеристами.