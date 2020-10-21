21.10.2020 (08:00)

Инженерно-сапёрные подразделения КФл отрабатывают действия по разминированию горной местности и побережья

С инженерно-саперными подразделениями морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) начались специальные учения на полигонах в Республике Дагестан.

На горном полигоне Аданак, а также в условиях морского побережья на полигоне Скорпион, саперы выполняют инженерную разведку, установку минных полей и обезвреживание взрывных устройств.

Одной из особенностей занятий является обучение военнослужащих действиям по обнаружению установленных противотанковых и противодесантных мин на земле, а также в прибрежной полосе моря с использованием специального подводного миноискателя.

На первом этапе морские пехотинцы в составе двух групп отрабатывали минирование участка местности, поиск и обезвреживание взрывных устройств.

На втором этапе сапёры отработают комплекс мероприятий по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях для преодоления участков местности военнослужащими и техникой.

Всего в учениях принимают участие около 200 военнослужащих инженерно-саперных подразделений КФл, а также задействовано порядка 20 единиц специальной военной техники.



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