21.10.2020 (07:45)

Зенитчики ЮВО в Карачаево-Черкесии прикрыли важные объекты от ударов авиации условного противника

Военнослужащие зенитно-ракетных подразделений Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии провели тренировку по противовоздушной обороне (ПВО) стратегически важных объектов от ударов авиации условного противника.

Военнослужащие отработали задачи по поиску, обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника. Основной упор делался на опознавание и классификацию воздушных целей на малых (около 400 м) и сверхмалых (около 150 м) высотах.

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса» и «Стрела-10», зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска-М» и переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» совершенствовали навыки выполнения задач по отражению воздушного налета одиночных и групповых целей без боевой стрельбы.

К участию в тренировке было привлечено более 300 военнослужащих ЮВО, задействовано около 70 единиц боевой и специальной техники.



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